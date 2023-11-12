نهائى الدورى الإفريقى.. تشكيل هجومى للوداد أمام صن داونز

أعلن عادل رمزي المدير الفنى لفريق الوداد المغربى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بعد قليل على ملعب " لوفتوس فيرسفيلد"، ضمن منافسات إياب نهائى كأس السوبر ليج الإفريقى "الدورى الإفريقى".

وجاء تشكيل فريق الوداد كالتالى:

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

خط الدفاع: أيوب عملود – يحيى عطية الله – جمال حركاس – أيمن أبو الفتح.

خط الوسط: زكريا الدراوي – أنس سرغات – عبد الله حيمود.

خط الهجوم: هشام بوصفيان – منتصر لحتيمي – الشرقي البحري.



يحضر اللقاء جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".



وكان لقاء الذهاب على ملعب "المركب الرياضى لمحمد الخامس" فى مدينة الدار البيضاء المغربيه، قد انتهى بفوز فريق الوداد المغربى بهدفين لهدف، أحرز ريفالدو كوتزي هدف في مرماه، وأنس سرغات، لصالح الفريق المغربى، بينما جاء هدف الفريق الجنوب افريقى عن طريق اللاعب عبد المنعم بوطويل من ضربة جزاء.

