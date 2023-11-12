الرئيس الإندونيسي: الفظائع الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني انتهاك خطير للقانون الدولي

الأحد 12/نوفمبر/2023 - 02:23 م

قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو خلال اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقب حضور القمة العربية الإسلامية غير العادية في الرياض أمس السبت: "إن الفظائع الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والقيم الإنسانية".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /أنتارا/ الإندونيسية اليوم /الأحد/.

وأكد ويدودو، خلال الاجتماع، أنه لا يوجد شيء يمكن أن يبرر القتل الجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين من منازلهم.. قائلا "إن هذه الأعمال الدنيئة تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والقيم الإنسانية"..مجددا التأكيد على دعم إندونيسيا لفلسطين وإدانتها للفظائع الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وأبلغ الرئيس الإندونيسي نظيره الفلسطيني بأنه يشعر بحزن عميق إزاء تدهور الحالة الإنسانية للفلسطينيين في غزة نتيجة للعدوان الإسرائيلي بينما أعرب عن قلقه إزاء الترهيب الإسرائيلي المستمر الذي يواجهه شعب فلسطين في الضفة الغربية المحتلة.

ومن جانبه..أكد عباس أن إندونيسيا هي إحدى الدول التي تظهر باستمرار دعمها للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الاستقلال..معربا عن شكره لإندونيسيا على دعمها ومساعداتها الإنسانية التي تقدمها للفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.