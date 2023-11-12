اختيار 227 مواطنا بالقرعة العلنية للحج في محافظة دمياط

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط واللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط، مراسم إجراء القرعة العلنية للحج لعام ١٤٤٥ هجرية/ ٢٠٢٣ ميلادية ، والتى تأتى تحت إشراف وزارة الداخلية ، حيث جاءت تلك الفعاليات التى أُقيمت ظهر اليوم الأحد بالصالة الرياضية المغطاة بمدينة رأس البر، بحضور لفيف من القيادات الأمنية ومديرى مديريتى الاوقاف والشباب والرياضة.



فيما وقد أعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها بحضور قرعة الحج كل عام ، معربة أيضًا عن أصدق امنياتها للجميع بأن يمن عليهم بزيارة بيت الله الحرام ، كما هنأت الفائزين بالقرعة ، كما دعتهم بالدعاء لمصر بأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

ووجهت المحافظ الشكر إلى وزارة الداخلية وجميع القائمين على هذا الحدث ورعايتهم حجاج بيت الله الحرام.



هذا ويشار إلى أن عدد المتقدمين لأداء فريضة الحج من محافظة دمياط قد بلغ ٨٦١ مواطن ، ويصل العدد المقرر اختياره ٢٢٧ مواطنا ، حيث تجرى القرعة بشفافية تامة من خلال الحاسب الآلى.



وبدأت وزارة الداخلية اليوم الأحد إعلان نتيجة قرعة الحج 2024 – 1445 في محافظة دمياط حيث تستعد مديرية أمن دمياط لإعلان نتيجة القرعة الخاصة بالحج في دمياط في الصالة المغطاة في مدينة رأس البر في دمياط.

وتبدأ وزارة الداخلية في إعلان نتيجة قرعة الحج في المديريات بالمحافظات، حيث ستعلن اليوم نتيجة قرعة الحج لمحافظة القاهرة والجيزة والشرقية ومطروح، ويمكن الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج إلكترونيا من خلال موقع البوابة المصرية الموحدة للحج.





وعقدت وزارة الداخلية، القرعة العلنية للحج لعام 2024 / 1445، وفقا للجدول الزمني الذي حددته لإعلان قرعة الحج، وستعلن اليوم نتيجة قرعة الحج 2024 بمديريات أمن (القاهرة – الجيزة – الشرقية – مطروح)، السبت المقبل 11 نوفمبر 2023.





أما اليوم الأحد 12/11/2023، فسيتم إجراء قرعة الحج 2024 بمديريات أمن (الإسكندرية – دمياط – الدقهلية – المنيا – القليوبية).





و الإثنين الموافق 13/11/2023، ستجرى قرعة الحج بمديريات أمن (البحيرة – بورسعيد – الغربية – بنى سويف- جنوب سيناء – أسوان).

ويوم الثلاثاء الموافق 14/11/2023، ستجرى قرعة الحج 2024 بمديريات أمن (كفر الشيخ – الوادى الجديد – الإسماعيلية – المنوفية – الفيوم) .

ويوم الأربعاء الموافق 15/11/2023 ستجرى قرعة الحج 2024 بمديريات أمن (أسيوط – السويس – البحر الأحمر – الأقصر).



يوم الخميس الموافق 16/11/2023، ستجرى قرعة الحج بمديريات أمن (سوهاج – قنا – شمال سيناء).