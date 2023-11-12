عمر جابر يواصل التأهيل استعدادا للقاء أبوسليم الليبي بالكونفيدرالية

أدى عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في كأس الكونفدرالية.

وخاض عمر جابر تدريبات تأهيلية، تحت إشراف الجهاز الطبي في ظل معاناته من الإصابة في العضلة الضامة، وأدى اللاعب الفقرة التأهيلية برفقة محمود حمدي "الونش" بالركض حول الملعب على هامش التدريبات الجماعية للفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتوج الزمالك بلقب كأس الكونفيدرالية في نسخة 2019 مع المدرب كريستيان جروس وذلك على حساب فريق نهضة بركان المغربي .