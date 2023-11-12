برعاية الدوري الأفريقي.. استاد القاهرة يستضيف معسكر كرة السلة تحت 23 عاما

يستضيف الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL والبنك الأفريقي الشريك الرسمي لموسم 2024 نت بطولة BAL، معسكر كرة السلة تحت 23 عاماً BAL4HER وسلسلة من مناقشات القيادة الفكرية حول الصناعات الإبداعية والأعمال الرياضية في القاهرة في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الجاري بالتزامن مع ملتقى Creative Africa Nexus .



وتشارك 20 لاعبة، وحكمتان، وإداريتان في المعسكر الذي يقام بإستاد القاهرة الدولي اليوم الأحد 12 نوفمبر، تنفيذا لجهود الدوري الإفريقي لكرة السلة المستمرة لدعم الشابات في جميع أنحاء المجتمعات الأفريقية المهتمات بكرة السلة وتطوير مساراتها المهنية في الرياضة.



وتسعى BAL4HER إلى تعزيز المساواة بين الجنسين بين الجماهير والأطراف المعنية المحلية، وتطوير الخطط المستقبلية وفرص التوظيف للنساء للمشاركة الكاملة والظهور عبر عمليات BAL. من خلال أصول BAL داخل الساحة.



وستستضيف BAL أيضاً حلقة نقاشية بعنوان الاستفادة من الصناعات الثقافية والإبداعية من أجل التقدم الاقتصادي بين إفريقيا ومناطق الشتات، إلى جانب دورة تدريبية حول أعمال الرياضة في إفريقيا يوم الثلاثاء 14 نوفمبر بمركز المنارة للمؤتمرات وستكون منتجات BAL متاحة في جميع أنحاء CANEX بجناح الدوري في هذه الفعالية.



وقال أمادو جالو فال رئيس BAL : يسعدنا العمل مع البنك الإفريقي للتأثير بشكل إيجابي على مناخ كرة السلة بأكمله خلال موسمنا الرابع من اجل تمكين الشباب من خلال الصناعات الإبداعية وبرامج الإرشاد المختلفة، ونتطلع إلى العمل معاً لتوسيع تأثير BAL إلى ما هو أبعد من خطوط الملعب.



وينطلق موسم BAL الرابع في مارس 2024 في جنوب إفريقيا ويضم أفضل 12 فريقاً للأندية من 12 دولة أفريقية تلعب رقماً قياسياً من المباريات يبلغ 48 مباراة في أربع دول أفريقية هي جنوب إفريقيا، ومصر، والسنغال، ورواندا، على مدار أربعة أشهر في عام 2024 وتقام أولى مباريات BAL في جنوب إفريقيا، وهذه هي المرة الأولى التي يقام فيها الدوري في أربع دول مختلفة.



كما سيتم تقسيم الفرق الـ 12 إلى ثلاث مجموعات مكونة من أربعة فرق ستلعب كل مجموعة ضمن مرحلة مكونة من 12 مباراة حيث سيواجه كل فريق منهم الفرق الثلاثة المتبقية في مجموعته مرتين، المرحلة الافتتاحية لمباريات مجموعة كالياري ستبدأ في مارس، ستتبعها مرحلة مباريات مجموعة النيل في أبريل، ثم مرحلة مباريات مجموعة صحارى في مايو. أفضل فريقين من كل مجموعة، والفرق التي تحوز على المركز الثالث من جميع المجموعات سيسافرون إلى رواندا لخوض أربعة مباريات تنافسية يتبعها تصفيات مكونة من ثمانية مباريات إقصائية ونهائية ابتداءً من شهر مايو حتى شهر يونيو.



ومن المنتظر أن يعلن الدوري الأفريقي لكرة السلة عن المدن المضيفة، والملاعب، والتواريخ، والمعلومات المتعلقة بكيفية شراء التذاكر لموسم عام 2024 للدوري الإفريقي لكرة السلة في الأسابيع المقبلة. يمكن للجماهير تسجيل اهتمامهم بالحصول على بطاقات لحضور المباريات في الأسواق الأربعة عن طريق زيارة موقع BAL.NBA.com.