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الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا للقاء أبوسليم الليبي في الكونفيدرالية

من تدريب الزمالك
من تدريب الزمالك
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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمباراة أبوسليم الليبي المقبلة في بطولة الكونفدرالية.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 3 أيام بعد الفوز على بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس مصر.
 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتوج الزمالك بلقب كأس الكونفيدرالية في نسخة 2019 مع المدرب كريستيان جروس وذلك على حساب فريق نهضة بركان المغربي .

الزمالك أبوسليم الليبي بطولة الكونفدرالية معتمد جمال