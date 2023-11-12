اكتشاف عقار جديد يُقلل خطر الوفاة بنسبة 18%

أجرت شركة أدوية دنماركية بعدة تجارب، وذلك على دواء جديد هدفه انقاص الوزن، وكانت المفأجاة هى أن العقار لم تنجح في مكافحة السمنة فحسب بل تبين أنه يقلل خطر الوفاة بنسبة 18%، ما قد يجعله أحد أهم الأدوية في العالم في وقتنا الحالي.

ووفقا لجريدة "فايننشال تايمز" البريطانية، فإن الدواء الجديد يحمل اسم (Wegovy)، قد نجح بالفعل في إنقاص الوزن، وقلل مخاطر الموت بنسبة كبيرة، وفقا لنتائج العينة التي خضعت للدراسة.

وتأمل شركة الأدوية الدنماركية أن تقنع المزيد من الأنظمة الصحية وشركات التأمين بدفع تكاليف هذا العلاج، بحسب الصحيفة.

وقال مارتن هولست لانغ، نائب الرئيس التنفيذي للتطوير، إن البيانات الجديدة أظهرت بمزيد من التفصيل كيف كان الدواء "قوياً بشكل لا يُصدق" في معالجة مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.

ويُعتبر الدواء الجديد (Wegovy) مرتفع الثمن حيث ستزيد تكلفته عن 1300 دولار أميركي شهرياً.

وطُبقت التجربة على أكثر من 17600 شخص تزيد أعمارهم عن 45 عاماً ويعانون من السمنة وكذلك من أمراض القلب والأوعية الدموية، ولكن ليس مرض السكري. وتوفي حوالي 458 مريضاً تناولوا دواءً وهميًا أثناء التجربة، مقارنة بـ375 شخصاً تناولوا (Wegovy) وهو ما يمثل انخفاضاً في خطر الوفاة بنسبة 18%.

وتأتي هذه المعلومات بعد أن أظهرت النتائج الأولية أن المرضى الذين تناولوا (Wegovy) كانوا عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل السكتة الدماغية أو الأزمة القلبية بنسبة 20% مقارنة بالمشاركين الذين تلقوا علاجاً وهمياً.

وذكر لانغ أن التجربة أظهرت أيضاً أن الدواء له تأثير على حالات أخرى مثل أمراض الكلى. وعلق: "أتوقع أن أرى بيانات مثيرة للاهتمام حقاً حول تأثير الدواء على أمراض الكلى المزمنة".