مظاهرة أمام منزل الرئيس الأمريكي للمطالبة بوقف إطلاق النار في غـزة

تظاهر آلاف الاشخاص امام منزل الرئيس الامريكي جو بايدن لمطالبته للعمل على وقف اطلاق النار في قطاع غزة ، ورددت المتظاهرون شعارات مناهضة للاحتلال الاسرائيلي مطالبين بايدن بالكف عن دعمه للاحتلال الاسرائيلي، حسبما أفادت قناة "اكسترا نيوز".

كما شارك الآلاف في العاصمة الاسترالية سيدني في مسيرات مؤيدة للفلسطينيين،اليوم الأحد،وندد المشاركون بالقصف الاسرائيلي على المدنيين بالقطاع ، ايضا طالب المتظاهرون بالوقف الفوري لاطلاق النار وادخال المساعدات الى غزة.

و تظاهر الالاف من الاشخاص في العاصمة الفرنسية باريس دعما لفلسطين ، وحمل المتظاهرين الاعلام الفرنسية منددين باستمرار العدوان الاسرائيلي على القطاع المدني المحاصر.