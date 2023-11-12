مدير تعليم القاهرة: استعادة الدور التربوي داخل المدارس ورعاية الطلاب المتفوقين علمياً

تابع أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأحد، مدرسة جمال عبد الناصر الرسمية المتميزة لغات.

وكان في استقباله محمد مصطفى مدير عام إدارة النزهة التعليمية، وهانى الصادق مدير المدرسة.

كما تابع موسى سير العملية التعليمية بالفصول وحجرات الأنشطة الرياضية والفنية وحجرات المعامل والمسرح والمكتبة ومتابعة سجلاتها ووسائل الجذب لممارسة الأنشطة التربوية .

وأكد على أن المكان الأساسى للتعليم هو الفصول موجهاً بضرورة الالتزام بالآليات والإجراءات الهامة والمنظمة لإنضباط سير العملية التعليمية .

كما أكد على ضرورة الالتزام بالكتاب الدورى الخاص بمتابعة الغياب اليومى للطلاب بمختلف مراحل التعليم والتأكيد على تفعيل التسجيل الالكترونى للغياب أسبوعيا لجميع المراحل التعليمية .

وتفقد مدير المديرية الفصول الدراسية وناقش الطلاب فيما يتم شرحه من المعلمين للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمى وإجادة المعلمين لإستخدام أساليب التعلم .

وأكد على نشر ثقافة التعاون بين هيئات التدريس لصالح العملية التعليمية ورعاية الطلاب المتفوقين علميا وفى الأنشطة الثقافية والرياضية و الفنية وإظهار المعلمين المتميزين وإبراز تميزهم والنقاط المضيئة بالمدرسة لتكون قدوة ونموذج يحتذى به للمعلمين، وأخيراً تابع مخازن المدرسة والتأكد من إستلام الطلبة للكتب المدرسية.