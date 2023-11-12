حفظ التحقيق في انتحار شاب بسبب المخدرات بمنشأة ناصر

قررت نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم، حفظ التحقيق في واقعة انتحار شاب، بشنق نفسه داخل مسكنه، بسبب ادمان المخدرات،لعدم وجود شبهة جنائية.

وكانت النيابة قبل وقت سابق قد صرحت بدفن جثة المتوفي، عقب إجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة، والتحرى حول الواقعة.

وأقدم شاب على الانتحار بشنق نفسه، اليوم الأربعاء، داخل شقته بمنشأة ناصر، لعدم قدرته على الأقلاع عن أدمان المخدرات.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة لشاب داخل شقة بدائرة قسم شرطة منشاة ناصر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب يرتدى كامل ملابسه متوفى وحول رقبته حبل ومعلق فى السقف.

وبجمع التحريات وسؤال أهله تبين أنه مدمن على المواد المخدرة وحاول عدة مرات الأقلاع عن المخدرات لكنه كان يعود اليها وبعد يأسه من العلاج شنق نفسه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.