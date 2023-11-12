الإنتاج الحربي: نسعى إلى استغلال فائض الطاقة الإنتاجية بجانب تركيزنا على التصنيع العسكري

بحث المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى مع اللواءهشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الثلاثة جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واكد على أن سياسة العمل التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي ترتكز على تنفيذ دورها الأساسي كركيزة للتصنيع العسكري بمصر إلى جانب حرصها على إستغلال فائض الطاقة الإنتاجية بشركاتها والاستفادة بما تمتلكه من خبرات بشرية وفنية وتكنولوجية وتصنيعية من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لجميع المحافظات والجهات في الدولة بما يعود بالنفع على المواطن المصري، مشيرًا إلى أن محافظة مطروح من المحافظات التي قامت الوزارة بتنفيذ مشروعات بها ولقاء اليوم بغرض متابعة هذه المشروعات.

من جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على وجود تعاون مثمر مع وزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة وعلى رأسها منظومة المخلفات البلدية الصلبة وتنفيذ مشروعات البنية التحتية بالمحافظات وكذا تأثيث وتجهيز مجمعات الخدمات الحكومية بقري "حياة كريمة" وغيرها من الملفات التي تهم المواطنين، لافتًا إلى أن تعزيز أوجه هذا التعاون سوف يحقق مصلحة عامة تتمثل في الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية على وجه يتفق مع سياسة الدولة في تفضيل المنتج المحلي وترشيد إستخدام الموارد المالية.

كما أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من خبرات وإمكانيات صناعية وتكنولوجية وبشرية تمكنها من تنفيذ المشروعات المسندة إليها بدقة وكفاءة، مؤكدًا على الحرص لتعزيز التعاون مع الإنتاج الحربي لتحقيق التكامل وتعظيم الإستفادة من الإمكانيات والموارد المحلية المتاحة بها وزيادة الإعتماد على الأيدي المصرية العاملة بها.

أكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد بكر على سعي وزارة الإنتاج الحربي الدائم إلى التعاون والتكامل مع الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة بالدولة والاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتاحة بما يعود بالنفع على المواطن المصري.

ارة التنمية المحلية.