بينهم 7 إماراتيين.. إصابة 14 في انقلاب ميكروباص تابع للرياضة بالوادي الجديد

أصيب 14 بينهم 7 من دولة الإمارات العربية في حادث مروري، اليوم الأحد، بمركز بلاط في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة النجدة بوصول 14 مصابا في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام.

تبين إنقلاب ميكروباص تابع للشباب والرياضة بطريق " بلاط – تنيدة"، بمركز بلاط، أسفر عن إصابة 14 شخصا وهم عبد الرحمن الجابري،55 عاما من الإمارات، نوال على محمد، 53 عاما من الإمارات، معصومة الهاشمي، 50 عاما من الإمارات، د. محمد السيد عبدالستار، 44 عاما من القاهرة، محمد صلاح محمود، 49 عاما من القاهرة، محمد سالم الشبيبي، 46 عامٍا من الإمارات، محمد عيد سيد، 48 عاما من الخارجة، نافع على الحمادى، 55 عاما من الإمارات، جمعه عطيه حسن، 47 عاما من الداخلة، عبد الله عبد العالي الحمدانى، 47 عاما، د . نوال الشيمى، من الإمارات، د معصوم الهاشمى، إماراتي، د / عبدالرحمن الجابري، إماراتي، د / هدى ابو ضيف، مصرية.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الداخلة العام، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجرى الدفع بمعدات المرور والوحدة المحلية لرفع آثار الحادث من الطريق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.