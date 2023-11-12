مسيرات بأستراليا وفرنسا تأييدا للفلسطينيين في غزة

شارك الآلاف في مسيرات مؤيدة للفلسطينيين،اليوم الأحد، في عواصم ولايات أستراليا "سيدني" ،وندد المشاركون بالقصف الاسرائيلي على المدنيين بالقطاع ، ايضا طالب المتظاهرون بالوقف الفوري لاطلاق النار وادخال المساعدات الى غزة.

كما تظاهر الالاف من الاشخاص في العاصمة الفرنسية باريس دعما لفلسطين ، وحمل المتظاهلرين الاعلام الفرنسية منددين باستمرار العدوان الاسرائيلي على القطاع المدني المحاصر.

ردد المتظاهرون شعارات تصف اسرائيل بالعنصرية مطالبين بضرورة انفاد المساعدات والوقدو الى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

تهديدات الشرطة بكبحهم في ظل هجوم عنيف من جانب إسرائيل على قطاع غزة مع استعدادات لشن اجتياح بري، وذلك حسبما أفاد موقع الشرق الإخبارى.