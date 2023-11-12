الرئاسة الفلسطينية: لن نسمح بفصل قطاع غزة عن الضفة

قال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، إن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وهو من مسؤولية منظمة التحرير، وإن المحاولات الإسرائيلية لفصله عن الضفة ستبوء بالفشل، ولن يتم السماح بذلك مهما كانت الضغوط والتهديدات المستمرة، مؤكدًا أن تكريس الاحتلال في الضفة وغزة والقدس الشرقية، لن يحقق الأمن لأحد.

وأضاف "أبو ردينة"،خلال تصريحات لقناة "القاهرة الاخبارية"، أنه على إسرائيل أن تُوقف العدوان الذي تمارسه بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، وعلى الإدارة الأمريكية أن تتحرك بشكل فوري لوقف حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، بحسب بيان للرئاسة الفلسطينية.

وأوضح أن الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 67، والتي تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.

وأشار إلى أن إنهاء الاحتلال هو الذي يحقق الامن والاستقرار، وأن أي مساعي دولية لن تكون مجدية ما دام الاحتلال للضفة وغزة والقدس الشرقية قائمًا، وزوال الاحتلال هو الحل الوحيد لإعادة الاستقرار ومنع استمرار تفجر الأوضاع في المنطقة بأسرها.