المقاومة الفلسطينية تدمر 3 دبابات إسرائيلية في غزة

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن فصائل المقاومة الفلسطينية أعلنت تدمير 3 دبابات لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب غربي قطاع غزة.

وأوضحت وسائل الإعلام أن استهداف الدبابات تم بقذائف "الياسين 105".

ويواصل الاحتلال الاسرائيلي قصفه العنيف للأحياء السكنية والمدارس والمساجد والمرافق الحيوية المدنية بالقطاع المحاصر منذ 7 أكتزبر الماضي، مما أدى لاستشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين معظمهم نساء وأطفال، وتدمير أحياء بكاملها وتشريد معظم السكان، فضلًا عن وجود 2500 بلاغ عن مفقودين، منهم 1500 طفل ما زالوا تحت الأنقاض.

وتزداد المخاوف الدولية والإقليمية والعربية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.