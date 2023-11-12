التحالف الوطني: موقف جوتيريش من ضرب غزة تغير 180 درجة بعد زيارة مصر

قال محمد ممدوح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ الرئيس عبدالفتاح وجه التحالف منذ اليوم الأول لاندلاع الأحداث في قطاع غزة بضرورة سرعة تنفيذ أكبر قافلة من المساعدات لخدمة أهالي القطاع، موضحًا: "أول قافلة كان قوامها 108 شاحنات كان طولها 4.5 كم وتحركت لمعبر رفح، ظنا من الجميع بأننا سندخل المساعدات في اليوم الأول فقد كانت مساعدات إنسانية تأتي في إطار المواثيق والقانون الدولي، ولكن الجانب الآخر من المعبر كان مغلقا والقصف مستمر من سلطات الاحتلال".

وأضاف في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الاحد: "هذا الوضع دعا شباب التحالف إلى إقامة اعتصام مفتوح أمام معبر رفح تحت شعار مرابطون حتى الإغاثة، وهذا الاعتصام كان مؤثرا ولفت نظر العالم كله لحقيقة ما يحدث داخل القطاع".

وتابع أستاذ العلوم السياسي: "قبل هذا الاعتصام، لم يكن موقف الأمم المتحدة مفهوما، حيث لم يدن ما يحدث بشكل كامل ولم يتدخل لإدخال المساعدات، وعندما زار جوتيريش معبر رفح تغيرت الصورة لديه 180 درجة، فقد رأى شباب المجتمع المدني المصري وهو شباب واع ومدرك لأهمية القضية ورأى المساعدات الموجودة على الأرض منذ أيام لإنقاذ ما يقرب من 2.3 ملايين مدني محاصر داخل القطاع".