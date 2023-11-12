الجيش الصيني يجري تدريبا عسكريا مشتركا مع خمس دول بجنوب شرق آسيا

الأحد 12/نوفمبر/2023 - 01:28 م

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الأحد، أنه من المقرر أن يجري الجيش الصيني تدريبا عسكريا مشتركا مع القوات الكمبودية واللاوسية والماليزية والتايلاندية والفيتنامية في مقاطعة "قوانغدونغ" جنوبي الصين، وذلك خلال الفترة من منتصف إلى نهاية نوفمبر الجاري.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - أن التدريب، الذي سيتم تحت عنوان "مواجهة الإرهاب والحفاظ على السلامة البحرية"، سينظم مناورات مشتركة وحية لمكافحة الإرهاب ومكافحة القرصنة.

وأضافت الوزارة أن هذه المناورات تهدف لمساعدة المشاركين على تعزيز قدراتهم الحضرية في مكافحة الإرهاب، ومكافحة القرصنة في البحر، وتعميق الثقة العسكرية المتبادلة والتعاون من أجل حماية السلام والاستقرار على المستوى الإقليمي.