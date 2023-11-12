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الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزيرة خارجية أستراليا تعبر عن قلقها العميق إزاء الكارثة الإنسانية وخسارة الأرواح في غزة

وزيرة الخارجية الأسترالية
وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج
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عبرت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، اليوم /الأحد/، عن قلقها العميق إزاء الكارثة الإنسانية وخسارة الأرواح في قطاع غزة.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية - في تصريحات لهيئة الإذاعة الأسترالية - "لقد رأينا عددا مرعبا من المدنيين، من بينهم أطفال يقتلون، هذا يجب أن يتوقف، معبرة عن قلقها بشكل خاص بشأن ما يجري في المنشآت الصحية في غزة، مضيفة "نرغب جميعا في اتخاذ خطوات تالية نحو وقف إطلاق النار".
وأكدت "وونج" أن القانون الإنساني الدولي يقضي بحماية المستشفيات والمرضى والعاملين الصحيين، داعية إسرائيل إلى التوقف عن مهاجمة المستشفيات والالتزام بالقانون الإنساني الدولي واحترامه.

غزة إسرائيل أستراليا