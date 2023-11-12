الكنيسة الكاثوليكية أول من أنشأت نظام رهبنة بالقدس.. أعرف القصة

الرهبنة هي رمز و حياة كاملة دينيا في المسيحية و يسميها الاباء الاولين هي جوهر الحياة وهي كانت في قصد الله منذ العهد القديم و كأن مثال للرهبنة في العهد القديم هو النبي ايليا و النبي يوحنا المعمدان الذي لقب بنبي العهدين حيث عاش في البراري الي يوم ظهوره "أَمَّا الصَّبِيُّ فَكَانَ يَنْمُو وَيَتَقَوَّى بِالرُّوحِ، وَكَانَ فِي الْبَرَارِي إِلَى يَوْمِ ظُهُورِهِ لإِسْرَائِيلَ" ( لوقا 1: 80) وكان لباسه من وبر الابل وعلي حقويه منطقة من جلد وكان طعامه جرادا وعسلا بريئا.

و جاء المسيح مثلا أيضا للرهبنة حيث ذكر عنه الكتاب المقدس"وَأَمَّا هُوَ فَكَانَ يَعْتَزِلُ فِي الْبَرَارِي وَيُصَلِّي" ( لوقا 5: 16) فيتكون لدينا مفهوم الرهبنة وهو انعزال الشخص بكامل ارادته الي البرية وتخلية الشخص علي كل ما يمتكله او وصل اليه من درجات علمية و أموال و يذهب لليتصق بالله الواحد و يحيا معه في حياة كاملة و تسليم ارادي و يحيا حياة صلاة و عمل علي ان يبدأ الراهب يومه بالصلاة ويستمر في العمل و يختم اليوم بالصلاة مع أخواته في الدير .

وان الرهبنة في جوهرها هي الانحلال من الكل الارتباط بالواحد و تعتمد علي أساسيات هامة أولها البتولية أي عدم الزواج وهي دعوة الهية يخص بها الله بعض أبنائه وبناته فيشعر المدعو انه لا يحتاج للزواج و بتفرغ للصلوات والعبادة ذالبا حياة القداسة والكمال و ثاني أساسية هي الوحدة والانفراد فالراهب يحرص دائما علي الاختلاء وعدم مقابلة الاشخاص الا للضرورة و تأتي ثالث أساسية وهي العفة والتجرد بمعني ان يتعفف الراهب حتي عن المقبول من المال و مقتنيات العالم و رابع أساسية هي الطاعة و هي الهدف الاساسي للرهبنة و يطلق عليها الاباء" قطع المشيئة " فالراهب يطيع تعليمات وإرشادات الدير و أبيه الروحي في روح تواضع و تقبل .

بدأت الرهبنة في العالم الشرقي منذ القرن الثالث الميلادي ويعد الاب أنطونيوس المصري هو مؤسس الرهبنة في الشرق و أسس أول جماعة رهبانية عام 305 م ولم يكن لهم قوانين مفصلة بشأن الحياة النسكية و يعتبر أيضا هو مؤسس الرهبنة في الغرب حيث نقل قصة حياته الانبا أثناسيوس الرسولي الي الغرب و تأثر كثير من أبناء الغرب بحياته مثال القديس اغسطينوس .

ثم أسس القديس باخوميوس نظام الشركة الرهبانية الممارس حتي الان وبني عدة أديرة متقاربة علي شواطئ النيل وبني ديرا للبنات أيضا وكانت أول من تسكنه شقيقته .

و من جانب أخر تأسست الرهبنة بالاراضي المقدسة ( القدس) للعبادة و حماية الاماكن المقدسة و خدمة الشعب المحلي فان الكنيسة الكاثوليكية هي أول من أنشاء نظام رهبني بالقدس منذ الالفية الاولي عام 1217م وهي رهبنة حراسة الارض المقدسة رهبان الفرنسيسكان وهي أكبر منظومة رهبانية موجودة يقومون بالاهتمامهم وعناية الأماكن المقدسة، بالإضافة إلى العمل في المدارس ومراكز التدريب والرعايا و يوجد في الوقت الحالي 30 رهبنة للذكور ومن هذه الرهبانيات المهمة في الأرض المقدسة، السالزيان، ورهبان دي لا سال، والبنديكتان، والدومينيكان، ورهبان اللطرون، ورهبان الكلمة المتجسد، والكرمليون في حيفا (منذ عام ١٦٣١)، الآباء البيض والرهبنة السريانية الموجودة بدير مارمرقس (دير مار مرقس بالقدس: وهو بحسب التقليد بيت مريم أم يوحنا الذي دعي مرقس، وقد ورد ذكره في سفر أعمال الرسل، ففيه أكل السيد المسيح الفصح مع رسله. وانتخبوا ماتياس، وحلّ الروح القدس عليهم، وفيه عقد أول مجمع في المسيحية عام 51م.

وفي 1940م وعند إجراء ترميمات، وصيانة كنيسة مار مرقس اكتشفت كتابة سريانية بالقلم الأسطرنجيلي، على القائمة اليمنى في مدخل باب الكنيسة، يرتقي تاريخها إلى القرنين الخامس والسادس، تنطق بهذه الحقيقة إذ جاء فيها: (هذا بيت مريم أم يوحنا الذي دعي مرقس، وكرَّسه الرسل القديسون كنيسة باسم والدة الإله مريم بعد صعود سيدنا يسوع المسيح إلى السماء، وبني ثانية سنة 73م بعدما خرب الملك تيطس القدس).

إذاً دير مار مرقس للسريان هو أول كنيسة في المسيحية كرَّسها الرسل باسم العذراء والدة الإله، الأمر الذي تفتخر به الكنيسة السريانية الأنطاكية الأرثوذكسية لحيازتها هذا الأثر التاريخي المسيحي المنقطع النظير، وهو بكل حق لا يقل أهمية عن كنيستي القيامة والمهد.

وحيث إن دير مار مرقس يحوز هذه القيمة التاريخية الروحية اتخذ مقراً لأساقفة القدس بدءاً من مار يعقوب الذي يعتبر أول أساقفته، وحتى القرن الرابع حيث أخذ الأساقفة يتنقلون إلى أديار أخرى، كدير مار سمعان الفريسي ومريم المجدلية، ودير مار توما وغيرهم، ثم أضحى بعد هذا مجرد دير فقط انقطع فيه الرهبان للعبادة، ومزارًا دينيًا مقدسًا يحجّ إليه المؤمنون للتبرك، ثم اتّخذ هذا الدير مرة أخرى كرسيًا أسقفيًا منذ أواخر القرن الخامس عشر ولا يزال حتى هذا اليوم)، و 73 رهبنة نسائية في الاراضي المقدسة ومن هذه الرهبنات راهبات الكرمل في بيت لحم في دير القديسة مريم ليسوع المصلوب التي أسستها القديسة مريم حداد بواري عام 1867، الراهبات الفرنسيسكان لقلب مريم الطاهر، راهبات القديسة دوروتية (القلبين الأقدسين)، راهبات بيت لحم في بيت جمال ودير رافات، الراهبات الفرنسيسكانيات، راهبات بنات المحبة، راهبات سيدة صهيون، راهبات يسوع الصغيرات، الكومبونيات، راهبات المحبة للأم تريزا دي كالكوتا، راهبات القديسة بريجيت، راهبات عبادة القربان الأقدس، وراهبات الكلمة المتجسد ، الرهبنة الوردية المقدسة التي أسستها الاخت ماري الفونسين عام 1883م و توجد أيضا رهبنة قبطية بدير مارجرجس بالقدس التابع للكنيسة القبطية التي ترجع نشأته الي عام 1720م



و جدير بالذكر لم تنجو رهبنة القدس من دولة الاحتلال بالقدس ففي عام 2018م تم أعتقال الراهب مكاريوس الاورشليمي كان الراهب الشاب ضمن رُهبان الدير الذين شاركوا بوقفة احتجاجية لرفض ترميم الدير المتنازع على ملكيته ( دير السلطان)، واقفًا في صمت مع رفاق الصلاة في ساحة الدير الأثري؛ يعترضون في هدوء على دخول معدات قوات الاحتلال إلى الدير عنوة. فجأة تصاعد الموقف، اقتحمت قوات الاحتلال الوقفة السلمية لفضها، ليجد الراهب الشاب نفسه يُجذب ويُسحب، يقاوم تارة ويُغلب على أمره تارة أخرى ولحظة مقاومة الراهب الشاب لاعتقاله انتهت فور تجمُع 6 ضباط من شرطة الاحتلال فوقه، ليمسكوه ويطرحوه أرضًا، ويكبلونه بالأصفاد الحديدية، ويضربه أحد الضباط في قدميه ويجروه معهم في مشهد مؤلم تابعته الملايين حول العالم ولم تكتفي قوات الاحتلال بذلك بل اقتادت مكاريوس إلى مركز الشرطة الرئيسي عند منطقة تسمى باب الخليل. أُجبر الراهب الثلاثيني على السير مسافة 2 كيلومتر تقريبًا في طرقات البلدة القديمة الضيقة ذات الأرضية الحجرية. ظل الراهب يقاوم طيلة الطريق حتى فقد زوجي حذائه واستكمل الجند اقتياده عاري القدمين، فيما يُجذب من أصفاده الحديدية المُكبل بها كالأسير.