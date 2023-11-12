لافروف: الاتحاد الأوروبي لا يخفى نواياه لطرد روسيا من آسيا الوسطى والقوقاز

الأحد 12/نوفمبر/2023 - 01:28 م

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الاتحاد الأوروبي لا يخفي نواياه لطرد روسيا من آسيا الوسطى والقوقاز.

وأضاف لافروف - في مقابلة تلفزيونية اليوم /الأحد/ - "أن الاتحاد الأوروبي لا يخفي نواياه لتقييدنا بكل الطرق الممكنة وطردنا من آسيا الوسطى والقوقاز".

وتابع وزير الخارجية الروسي "أن هذه المساعي لن تنجح، لأن وجودنا في هذه المنطقة تاريخي.. ولن نختفي"، مؤكدا أن شركاء وحلفاء بلاده يعرفون ذلك تماما.