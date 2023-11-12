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الأحد 12 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

لافروف: الاتحاد الأوروبي لا يخفى نواياه لطرد روسيا من آسيا الوسطى والقوقاز

لافروف
لافروف
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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الاتحاد الأوروبي لا يخفي نواياه لطرد روسيا من آسيا الوسطى والقوقاز.
وأضاف لافروف - في مقابلة تلفزيونية اليوم /الأحد/ - "أن الاتحاد الأوروبي لا يخفي نواياه لتقييدنا بكل الطرق الممكنة وطردنا من آسيا الوسطى والقوقاز". 
وتابع وزير الخارجية الروسي "أن هذه المساعي لن تنجح، لأن وجودنا في هذه المنطقة تاريخي.. ولن نختفي"، مؤكدا أن شركاء وحلفاء بلاده يعرفون ذلك تماما. 

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