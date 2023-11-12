أستاذ علوم سياسية: البند الرابع الخاص بمصر أهم قرار لقمة الرياض (فيديو)

قال الدكتور نجاح عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسية بكلية السياسة والاقتصاد في جامعة بني سويف، إنّ أمس كان يوما كبيرا في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث شهدت المملكة العربية السعودية عقد القمة العربية والإسلامية بحضور كل قادة الدول العربية والإسلامية لمناقشة ما يحدث في قطاع غزة على مدار أكثر من 30 يوما.

وأضاف عبدالفتاح في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الاحد، أنّ القادة تناقشوا كل ما يخص القضية الفلسطينية والحرب على قطاع غزة، مشددًا على أن مخرجات القمة كانت موفقة جدا، حيث تتفق الدول على الأهداف العامة والمخرجات التي يمكن أن تخرج بها القمم بصفة عامة.

وتابع أستاذ العلوم السياسي: "المخرجات مقبولة سياسية في ظل التحالفات وميزان القوة على الأرض، وأهم ما جاء بقرارات القمة هو البند الرابع بتأييد الجهود المصرية فيما يخص قطاع غزة وتأييد كل ما تقوم به مصر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ورفضها القاطع لكل ما يحاك ضد سكان غزة من التهجير القسري أو ما إلى ذلك، كما أكدت القمة على أن مصر لديها كل الحقوق في الدفاع عن أرضها ووقوفها بجانب الدول العربية والإسلامية".