ضبط طالب شاذ جنسيًا يستقطب الرجال لممارسة اللواط في الدقهلية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا، من ضبط طالب فى العقد الثاني من عمره بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية شاذ جنسيا حال استخدامه تطبيق خاص بالشواذ عبر هاتفه المحمول وتواصله مع بعض الرجال بقصد مقابلتهم وممارسة اللواط معهم.

كانت معلومات قد وردت لضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا تفيد بقيام شخص يدعى "إ.م.ا"،23 عاما، طالب ومقيم بمدينة طلخا بإنشاء حساب عبر تطبيق "جريندر" الخاص بالشواذ جنسيا واستقطاب رجال لممارسة اللواط معهم بقصد المتعة.

جرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل حملة من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا و ضبط المتحرى عنه حال تواجده بشارع الجمهورية بنطاق قسم شرطة أول المنصورة وبحوزته هاتف محمول محمل عليه التطبيق ومحادثات بين عدد من الأشخاص الشواذ جنسيا.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بكونه شاذ جنسيا واستخدامه للتطبيق للبحث عن رجال لممارسة اللواط معه بقصد المتعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20294 جنح قسم شرطة اول المنصورة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.