حياة كريمة: "المتحدة" ترسل 6 شاحنات مساعدات بحمولة 150 طن لأهالي غزة

رصد محمد عبدالله، موفد التليفزيون المصري، تجهيزات القوافل الإنسانية التابعة للشركة المتحدة، قائلا إن هناك عدد من الشاحنات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي تحمل مساعدات لأهالينا في قطاع غزة وتصطف على بعد أمتار قليلة من بوابة الإسماعيلية على طريق «مصر/ الإسماعيلية» الصحراوي، مشيرا إلى أنه تم تجهيز الشاحنات، يأتي ذلك في ضوء ما تقوم به الشركة المتحدة حول الدور الإنساني.

وفي نفس الصدد، قالت عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حياة كريمة»: «هذا أقل ما يمكن تقديم لأشقائنا بقطاع غزة خاصة في الظرف الإنساني الصعب التي يمر به القطاع جراء الانتهاكات والممارسات العنيفة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني».

وأضافت، خلال لقائها عبر القناة الأولى: «كل وسائل الإعلام ترصد وتنقل إدخال المساعدات لقطاع غزة وعلى رأسهم ممثلي الشركة المتحدة الذين كانوا يرصدون الصورة من أول يوم أمام معبر رفح»، مشيرة إلى أن ممثلي الشركة المتحدة يشاركون بدور إضافي من خلال مؤسسة «حياة كريمة»، إذ قدموا 6 شاحنات تحمل 150 طن من المواد الغذائية والمياه، لافتا إىل أن تجهيز الشاحنات بدأ منذ أكثر من إسبوع.