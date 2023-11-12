ads
الأحد 12 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حياة كريمة: "المتحدة" ترسل 6 شاحنات مساعدات بحمولة 150 طن لأهالي غزة

القوافل الإنسانية
القوافل الإنسانية التابعة للشركة المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رصد محمد عبدالله، موفد التليفزيون المصري، تجهيزات القوافل الإنسانية التابعة للشركة المتحدة، قائلا إن هناك عدد من الشاحنات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي تحمل مساعدات لأهالينا في قطاع غزة وتصطف على بعد أمتار قليلة من بوابة الإسماعيلية على طريق «مصر/ الإسماعيلية» الصحراوي، مشيرا إلى أنه تم تجهيز الشاحنات، يأتي ذلك في ضوء ما تقوم به الشركة المتحدة حول الدور الإنساني.

وفي نفس الصدد، قالت عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حياة كريمة»: «هذا أقل ما يمكن تقديم لأشقائنا بقطاع غزة خاصة في الظرف الإنساني الصعب التي يمر به القطاع جراء الانتهاكات والممارسات العنيفة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني».

وأضافت، خلال لقائها عبر القناة الأولى: «كل وسائل الإعلام ترصد وتنقل إدخال المساعدات لقطاع غزة وعلى رأسهم ممثلي الشركة المتحدة الذين كانوا يرصدون الصورة من أول يوم أمام معبر رفح»، مشيرة إلى أن ممثلي الشركة المتحدة يشاركون بدور إضافي من خلال مؤسسة «حياة كريمة»، إذ قدموا 6 شاحنات تحمل 150 طن من المواد الغذائية والمياه، لافتا إىل أن تجهيز الشاحنات بدأ منذ أكثر من إسبوع.

لقوافل الإنسانية التابعة للشركة المتحدة مؤسسة حياة كريمة الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة