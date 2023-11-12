خاص.. تفاصيل "خناقة" إمام عاشور وأحد المشجعين في مطار القاهرة

دخل إمام عاشور لاعب خط وسط النادي الأهلي في “خناقة” مع أحد المشجعين في مطار القاهرة الدولي عقب وصول بعثة الأهلي من الغردقة في الساعات الأولى من صباح اليوم .

وكشف مصدر بالأهلي لـ"البوابة نيوز" أن أحد المشجعين وجه سباب ضد إمام عاشور فو وصول البعثة للمطار عقب مباراة الجونة التي انتهت بالتعادل بهدف أمس في الدوري الممتاز.

وأضاف المصدر أن إمام عاشور رد على المشجع وحاول الاشتباك معه وسط حالة من الفوضى داخل صالة الوصول بالمطار.

وأشار المصدر إلى ان “الخناقة” بين إمام عاشور وأحد المشجعين تطورت وتدخل الأمن وتم تحرير محضر من جانب اللاعب، وبعدها قدم المشجع الاعتذار وتم تحرير مذكرة صلح بين غمام عاشور والمشجع لتنتهي الأزمة.

ومنح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين راحة لمدة 7 أيام عقب لقاء الجونة وقرار كولر السفر إلى سويسرا لقضاء أجازة قصيرة مستغلا فترة التوقف الدولي.