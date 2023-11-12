تطهير بالوعات الصرف بعد هطول أمطار على شوارع دمياط

تابع المهندس محمد رزق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط المتابعة الميدانية أعمال ملس وتطهير بالوعات صرف الأمطار استعداداً لفصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار في إطار المتابعة الميدانية والجهود المستمرة والتعامل الفوري حيث تتابع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى أعمال ملس وتطهير بالوعات صرف الأمطار للتأكد من جاهزيتها استعداداً لاستقبال فصل الشتاء وهطول الأمطار وتفادي تجمعات المياه .

بجانب رفع ناتج التطهير بعد الانتهاء من الأعمال بقطاع جنوب .

شهدت محافظة دمياط، مساء امس موجة من الطقس السيئ وتساقط الأمطار الغزيرة، مصحوبة مساء اليوم، في عدة مناطق داخل المحافظة، وذلك خاصة مدن رأس البر، وعزبة البرج، ودمياط الجديدة، وقرية جمصة البلد، إضافة إلى بعض قرى دمياط.

وجاءت توقعات هيئة الأرصاد لتعلن تساقط أمطار على بعض مدن محافظة دمياط خلال الأيام المقبلة، خاصة مدن رأس البر، وعزبة البرج، ودمياط الجديدة، وقرية جمصة البلد، إضافة إلى بعض قرى

دمياط.

من جانبها ، أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن المحافظة استعدت جيدًا لاستقبال نوات الأمطار المحتملة، موضحة أن هناك خطة عمل تم وضعها لكافة القطاعات للتعامل مع أية مواضيع تنتج بسبب تغييرات حالة الطقس، وأن هناك غرفة عمليات لمتابعة الموقف أولا بأول، فضلا عن تخصيص أرقام لتلقي شكاوى المواطنين للتعامل

الفوري معها.

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة ،بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34931 طن تشمل : 16175 طن يوريا و 651 طن جبس معبأ و 1000 طن ملح و 3897 طن رمل و 1958 طن علف بنجر و 11250 طن بضائع متنوعة.