تنظيم احتفالية كبرى لدعم 510 أسر بالفيوم

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم جمعية الأورمان فى تنظيم احتفالية كبرى لدعم عدد (510) أسر ضمن الأسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجًا فى محافظة الفيوم، وذلك من خلال توزيع ألف كيلو لحوم و10مشاريع تنموية متمثلة فى أكشاك، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم.

وقال طارق الشوربجي، وكيل وزاة التضامن الاجتماعى بالفيوم، ان الحفل جاء بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، ولادخال البهجة عليهم، والتخفيف عن كاهلهم والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة للمواطنين على مستوى قرى ونجوع المحافظة، مؤكداً أن الدولة تعمل جاهدة من خلال توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالعمل المجتعى ومساعدة الأسر الاولى بالرعاية ليصبحوا أعضاء فاعلين فى المجتمع بإعتبارهم جزء لايتجزأ منه، مشيدأ بالدور البارز لجمعية الأورمان وكافة الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى في دعم الفئات الأولى بالرعاية والاكثر إحتياجًا .

من جهته أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الحالات المستفيدة تم اختيارها في ضوء الأبحاث الاجتماعية التي يقوم بها فريق متخصص من جمعية الأورمان تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع لتحديد الأسر الأكثر إحتياجاً بقرى ومراكز المحافظة ووفق المعايير المحددة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.

واوضح أن الجمعية بمحافظة الفيوم نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.

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