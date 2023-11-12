الدوري الإيطالي.. سيميوني يقود تشكيل نابولي لمواجهة إمبولي

أعلن رودي جارسيا، المدير الفنى لفريق نابولى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره إمبولى، وذلك بعد قليل على ملعب "دييغو ارماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق نابولى كالتالى:

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، أمير رحماني، ليو أوستيجارد، ماتياس اوليفيرا.

خط الوسط: أندري زامبو أنغويسا، ستانيسلاف لوبتكا، ماتيو بوليتانو، جياكومو راسبادوري، إليف إلماس.

خط الهجوم: جيوفاني سيميوني.

ويحتل فريق نابولى المركز الرابع برصيد 21 نقطة، بينما جاء انبولى فى المركز الـ 19 برصيد 7 نقاط.