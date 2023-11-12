طارق العشري يعالج أخطاء الاتحاد السكندري خلال فترة توقف الدوري

يستغل الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري ،بقيادة طارق العشري ،فترة توقف مسابقة الدوري الممتاز ،خلال الوقت الراهن ،في معالجة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال المباريات السابقة التي خاضها سيد البلد خلال مشاركته بمنافسات مسابقة الدوري الممتاز .

وحرص «العشري »على مشاهدة جميع المباريات التي خاضها الاتحاد السكندري ،لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال المباريات الرسمية من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

وأستقر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري ،على خوض عدد من المباريات الودية مع فرق متدرجة المستوى خلال فترة التوقف ،لتجهيز اللاعبين .

وطالب «العشري » تحديد ثلاث مباريات،يخوضها الأخضر ،خلال فترة توقف الدوري ،بحث يخوض زعيم الثغر كل أسبوع مباراة.

َفي سياق متصل ،يجري الاتحاد السكندري ،فترة إعداد مصغرة ،خلال الفترة المقبلة ،بعد قرار الجهاز الفني بالغاء معسكر الإسماعيلية ،ترشيد للنفقات .

ووضع «العشري »برنامجاً تدريبي خاص ،لتجهيز اللاعبين ،على فترتين صباحية ومسائية .

وفي نفس السياق ،قدم «العشري »الشكر للجهاز الطبي على الجهود المبذولة ،لاستعادة الثلاثي

«سيف تقا و أحمد ياسين وأحمد الشيخ» إلى التدريبات الجماعية .

فيما غاب عن التدريبات الجماعية، "مابولولو" والذى يشارك مع المنتخب الانجولى وبالإضافة إلى الثنائى (مورو و بوايتنج) والذى حصلا على راحة استثنائية.

ويستعد الاتحاد السكندري لموقعة زد ،والمقرر إقامتها يوم ٣٠ نوفمبر الجاري ،على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد ١١ نقطة ،جمعهما من ٦ مباريات خاضها حتى الآن خلال مشواره بمسابقة الدوري الممتاز .