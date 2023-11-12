تأجيل اجتماع نتنياهو مع مسؤولين إسرائيليين عقب رفضهم مقابلته

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن تأجيل اجتماع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع رؤساء السلطات المحلية في منطقة الحدود الشمالية بعد رفض عدد منهم الحضور للقائه.

ومن ناحية أخرى، شنّت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى صباح الأحد، حملة اعتقالات جديدة في الضّفة الغربية، طالت أكثر من 40 فلسطينيًا، بينهم طفلان، وسط عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المُبرّح.

وقالت نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، في بيان صحفي مُشترك، إن قوات الاحتلال أعدمت الأسير السابق منتصر محمد سيف (34 عامًا) من بلدة برقة نابلس عمدًا، بعد أن أطلقت عليه النار واعتقلته، إلا أن أعلن عن استشهاده قبل قليل، علمًا أنه أسير سابق أمضى نحو 17 عامًا في سجون الاحتلال، وتم الإفراج عنه في شهر فبراير 2023.

