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الأحد 12 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة تاجر مخدرات بالمعادي لمحكمة الجنايات

ارشيفية
ارشيفية
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أحالت نيابة المعادى الجزئية، متهم بالاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة نارية، الي محكمة الجنايات.

وكانت النيابة قد أمرت بتحريز المضبوطات وعرضها علي المعمل الكيميائى، لفحصها وإعداد تقرير بها، والتحرى حول نشاطه الإجرامي.

البداية عندما تم ضبط  شخص ، له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة المعادى وبحوزته "بندقية آلية – 2 خزينة – كمية من الطلقات النارية - كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الفودو – سلاح أبيض "مطواة" – 2 ميزان حساس".

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق وقررت ما تقدم.

محاكمة تاجر استروكس وأسلحة بالمعادي