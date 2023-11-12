اليوم.. وزير السياحة يعتمد ضوابط الحج الجديد

يوقع أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، الضوابط المنظمة لموسم الحج السياحي 1445 هجريا، بعد انتهاء اللجنة الفنية للحج المكونة من 7 أعضاء، من إعداد الضوابط بالتنسيق مع اللجنة العليا للحج.

ويبدأ اجتماع الوزير بعد قليل بحضور سامية سامي وكيل وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات ورئيس اللجنة العليا للحج، وأعضاء اللجنة الفنية أشرف شيحة وباسل السيسي ويسري السعودي وإيهاب عبدالعال، وإيهاب المهدي وشريف صالح.

ومن المتوقع أن تشهد ضوابط الحج ارتفاعا في الأسعار، وكانت أعلنت غرفة شركات السياحة، أنه انطلاقا من الحرص على مواكبة التطورات التي تحدث في نظام الحج هذا العام، فقد تم إقرار فرص للحج السياحي الموسم الجاري من خلال نظام القرعة على المستويات المختلفة بشروط ومواصفات وضوابط إدارية وفنية وسعرية تقررها وزارة السياحة والآثار.

وقالت الغرفة، في خطاب لشركات السياحة، إنه نظرا لوجود عدد كبير من المواطنين المصريين الراغبين في أداء فريضة الحج ولكن لم يحالفهم التوفيق في الحصول على فرصة للسفر، وحتى يتمكن المواطن المصري من الحصول على فرصة بخدمات متميزة، فقد تم وضع ترتيب هذا العام ولأول مرة يضمن توفير هذه الفرص من خلال طرح باقات لبرامج حج متعددة تناسب جميع الشرائح والمستويات، ويكون عليها رقابة من الجهة الإدارية تضمن الجودة والمصداقية والأمان للمواطنين وفق تعاقد تبرمه الشركة مي المواطن في تنفيذ تلك البرامج المتميزة بدون قيد أو شرط على المواطن".

وتابعت: "وعليه، سيتم فتح الباب اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2023/11/12 وحتى الأحد 2023/11/19 أمام من يرغب من الشركات السياحية المصرح لها بتنظيم الحج وليس عليها أية ملاحظات من الوزارة للتقدم بطلب على الموقع الإلكتروني للغرفة موضحا به العدد الذي تزعم الشركة تنفيذه حتى يتسنى للجهة الإدارية دراسة تلك الطلبات للرد عليها".