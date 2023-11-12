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الأحد 12 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

عرض متهم مزق جسد والديه بسكين على الطب الشرعي

ارشيفية
ارشيفية
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فتحت النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في واقعة تعدي مريض نفسي على والديه طعنًا بسلاح أبيض في مركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، وأمرت بعرضه على لجنة مختصة من خبراء الطب النفسي لفحص قواة العقلية وبيان مدى وعية وإدراكه.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بنطاق قرية العزيزية دائرة مركز البدرشين.

وبالفحص تبيّن أن مريضًا نفسيًا اعتدى على والديه بسلاح أبيض ما أسفر عن إصابة الأب والأم بجروح سطحية بالجسم نقلا على إثرها إلى مستشفى البدرشين المركزي.

وتم القبض على المتهم والسلاح المستخدم، تحرر محضر بالواقعة .

عرض متهم مزق جسد والديه بسكين الطب الشرعي