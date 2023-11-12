أنشطة للرسم ومسرح العرائس وتحسين الخط بمكتبة مصر العامة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي أهمية دور المكتبة في توعية النشء والشباب بإعتبارها مؤسسة ثقافية وإجتماعية تجمع مصادر المعرفة بكافة أشكالها وأنواعها ويتردد عليها المواطنون على إختلاف أعمارهم وثقافاتهم للقراءة والبحث والإطلاع وإستغلال أوقات فراغهم ، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اولى إهتماماً بالغاً بالإنسان المصري وتوفير حياة كريمه له في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2023، والتي تشمل في محاورها إلى جانب توفير المسكن والملبس، بناء الإنسان ثقافيًا ومعرفيًا والعمل على تعليق الهوية الوطنية وحفظ التراث.

ومن جانبه أشارت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق إلى أن المكتبة خلال شهر أكتوبر الماضى قدمت خدمات عدة فى مجالات نشاط اعرف دينك حيث بلغ عدد المستفدين منه 12متدرب (أطفال).

ونشاط مسرح العرائس حيث بلغ عدد المستفدين منه 30 متدرب (أطفال).

بالاضافة الي نشاط عالم ورق حيث بلغ عدد المستفدين منه 15متدرب (أطفال)

ونشاط مسابقات حيث بلغ عدد المستفدين منه15 متدرب (أطفال)

ونشاط كرافت حيث بلغ عدد المستفدين منه 10 متدربين (أطفال)

كماةتم عمل نشاط الرسم مستوى (اول - ثانى ) حيث بلغ عدد المستفدين منه 20متدرب (أطفال)

ونشاط تحسين الخط (نسخ –رقعة ) حيث بلغ عدد المستفدين منه 30متدرب (أطفال - شباب - كبار).

وتعليم مبادئ (ICDL) حيث بلغ عدد المستفدين منه 15متدرب (شباب - كبار).

قامت المكتبة أيضاً بتنظيم عروض مسرحية بعنوان (الحية والحاوى - مطلوب مخرج ) بمشاركة 260عضو من الشباب والكبار ، فضلاً عن تنظيم ندوات بعنوان (عيون البيئة - الإكتشاف المبكر لأمراض الدم للأطفال ) ، بالإضافة لإستقبال 65 طفل لقضاء يوم ترفيهى بالمكتبة ، وذلك من حضانة طلبة عويضة ووحدة امراض الدم بجامعة الزقازيق ، كما تم تنظيم يوم ترفيهى لأعضاء المكتبة شارك فية 50 طفل .