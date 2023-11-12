بدء تعميم تجربة استخدام الطاقة الشمسية في الميادين بالإسكندرية.. صور

شهد النصب الفني بدوران نقطة الأنفوشي بالإسكندرية، أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان الفنادق بالمنشية، وأعمال الإضاءة التي تتم من خلال استخدام الخلايا الضوئية كمصدر للكهرباء بديلًا عن الغاز.

يأتي ذلك ضمن مشروع استخدام الطاقة الشمسية كمصدر طبيعي للكهرباء، وبناء على أعمال التطوير ورفع كفاءة ميادين محافظة الإسكندرية.



وقام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالإشراف على أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان الفنادق بالمنشية، كتجربة من المقرر تعميمها في باقي الميادين الرئيسية بالمحافظة، يأتي ذلك في إطار مسابقة "الإسكندرية تتألق بـ ميادينها" والتي تأتي اتساقًا مع رؤية مصر 2030.



ووجه المحافظ كافة الأحياء بالبدء في تعميم تجربة استخدام الطاقة الشمسية في إضاءة الميادين الرئيسية بالمحافظة، لافتًا إلى أن أعمال التطوير التي تتم والميادين والحدائق العامة بالإسكندرية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للاتجاه نحو المدن الخضراء والحد من تأثيرات التغيرات المناخية.



وحسب ما جاء في البيان السابق عن محافظة الاسكندرية، أوضحت فيه المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك قائلة تم تطوير ميدان الأنفوشي من خلال إزالته بالكامل لتهلكه وتآكله وتم عمل ميدان جديد بتصميم تمت الموافقة عليه من قبل التنسيق الحضاري بحيث يتماشى مع الهوية البصرية للإسكندرية.



وتم رفع كفاءة وصيانة ميدان الفنادق بالكامل بالتعاون مع المجتمع المدني دون أي تكلفة على المحافظة أو الحي، كما تم تشكيل لجنة من الحي صيانة والحفاظ على الميادين سواء فيما يتعلق بأعمال الكهرباء أو المتابعة الإنشائية أو متابعة الزراعات والحدائق بصورة دورية لكي نتجنب حدوث أي تلفيات، بالإضافة إلى تشكيل ٣٢ جزيرة برسومات مختلفة بطول الكورنيش من الجندي المجهول وحتى القلعة بحيث تكون مدخلا رائعا للقلعة والأماكن الأثرية.



جدير بالذكر أنه تم وضع الشروط والمعايير الخاصة بالمسابقة للميادين المشاركة من خلال أساتذة متخصصين من كليات الزراعة والفنون الجميلة والهندسة جامعة الإسكندرية، وذلك على أسس علمية تتوافق مع توجهات الدولة نحو مواجهة التغيرات المناخية.