جامعة قناة السويس تنظم ندوة حول إنشاء مزارع الدواجن لصغار المربين

في هذا السياق، نظمت وحدة خدمة المجتمع بكلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس بالتعاون مع إدارة الاتصالات والمؤتمرات بالجامعة ندوة توعوية توجهت بها إلى مدرسة الدكتور صلاح عبد الغني الثانوية الزراعية المشتركة بأبوصوير تحت عنوان "إنشاء وإدارة مزارع الدواجن لصغار المربين "...

أقيمت الندوة بإشراف عام الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري، والدكتور محمد الشبراوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وحاضر بها الدكتور عادل النبتيتي أستاذ ورئيس قسم الثروة الحيوانية بكلية الطب البيطري.

وتم تنفيذها بإشراف الدكتورة دعاء حسني مدير وحدة خدمة المجتمع بالكلية، والدكتورة هبة عبد الرازق نائب رئيس الوحدة.

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على أهمية توجه الجامعة للمجتمع الخارجي، في إطار دورها المجتمعي، وربطها بمشكلات المجتمع ومحاولة وضع الحلول لها، خاصة التوجه لطلاب ما قبل التعليم الجامعي بوصفهم الجيل الناشئ، الذي نسعى لإعدادهم وتكوين شخصية طالب مسلح بالعلوم والمعارف والمهارات اللازمة له في حياته القادمة، وتابع أننا نهدف لإكسابهم كذلك المهارات التي تؤهلهم لإثبات ذاتهم بل والمنافسة في سوق العمل، مما يرفع مستوى معيشتهم ويمكنهم اقتصاديا وهو ما تسعى إليه القيادة السياسية دائما من خلال المبادرات القومية المختلفة.