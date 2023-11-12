السيطرة على حريق منزل في الشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية صباح اليوم الأحد من السيطرة على حريق منزل مكون من 3 طوابق بناحية عزبة 9 التابعة لقرية بساتين بركات في دائرة ونطاق مركز شرطة بلبيس.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في منزل بناحية عزبة 9 التابعة لقرية بساتين بركات في نطاق دائرة مركز شرطة بلبيس.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالشرقية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بسيارة إطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.