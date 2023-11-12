"مياه المنوفية" ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار بنواحي المحافظة

أعلن المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن رفع درجة الاستعداد القصوي استعدادا للتنبؤات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية فيما يتعلق بظروف الطقس والتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار علي مختلف أنحاء المحافظة.

وشدد "نجيب" على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والتأكد من جاهزية المعدات وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الأمطار وإستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى وتواجد عربات الكسح استعدادا لشفط تجمعات الأمطار فور حدوثها حفاظا على انتظام الحركة المرورية.

وأكد أنه تم التعامل الفوري مع تجمعات مياه الامطار بمختلف مناطق المحافظة منذ سقوط الأمطار أمس وحتي اليوم باستخدام معدات الشركة المختلفة.

وتناشد الشركة المواطنين بترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار.

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