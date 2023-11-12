مباريات اليوم.. صن داونز أمام الوداد وليفربول يستضيف برينتفورد

تستعرض البوابة سبورت، أبرز مواعيد مباريات اليوم الأحد، والتي تشهد العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، على رأسها مباراة إياب نهائي الدوري الإفريقي بين صن داونز والوداد المغربي ومباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري الأفريقي

صن داونز X الوداد المغربي – الساعة 3 عصرا

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

ليفربول X برينتفورد – الساعة 4 عصرا

أستون فيلا X فولهام – الساعة 4 عصرا

برايتون X شيفيلد يونايتد – الساعة 4 عصرا

وست هام X نوتينجهام فورست – الساعة 4 عصرا

تشيلسي X مانشستر سيتي – الساعة 6:30

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

برشلونة X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 5:15 مساء

إشبيلية X ريال بيتيس – الساعة 7:30 مساء

أتلتيكو مدريد X فياريال – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

نابولي X إمبولي – الساعة 1:30 ظهرا

أودينيزي X أتالانتا – الساعة 4 عصرا

فيورنتينا X بولونيا – الساعة 4 عصرا

لاتسيو X روما – الساعة 7 مساء

انتر ميلان X فروسينوني – الساعة 9:45

مواعيد مباريات الدوري الألماني

باير ليفركوزن X يونيون برلين – الساعة 4:30

فيردر بريمن X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 6:30 مساء

لايبزيج X فرايبورج – الساعة 8:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ليل X تولوز – الساعة 4 عصرا

كليرمون فوت 63 X لوريان – الساعة 4 عصرا

ميتز X نانت – الساعة 4 عصرا

رين X ليون – الساعة 6 مساء

لانس X مارسيليا – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

بينديك سبور X سامسون سبور – الساعة 12:30 ظهرا

تشايكور ريزا سبور X اسطنبول سبور – الساعة 3 عصرا

بشكتاش X إسطنبول باشاك شهير – الساعة 3 عصرا

أضنة ديمرسبور X فناربخشة – الساعة 6 مساء