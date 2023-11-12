كأس العالم للأندية| «رجال يد الأهلي» يواجه الخليج السعودي اليوم

يواجه الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي اليوم فريق الخليج السعودي في الثانية والربع ظهرًا، في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في مدينة الدمام بالسعودية.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد فاز على الكويت الكويتي بنتيجة ٣٥-٢٥ في المباراة التي جمعتهم أمس بالصالة الخضراء بالدمام.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من ، إبراهيم المصري - أحمد عادل - راضي محمد - أحمد هشام سيسا - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن فيصل - عبد العزيز إيهاب - عمر خالد كاستلو - محسن رمضان - ياسر سيف - عمر سامي - محمد لاشين - محمد إبراهيم - أحمد خيري - محمود شلبي - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد راضي - عبد الرحمن حميد - سيف هاني.

تضم البطولة 12 ناديا من 10 دول تم توزيعهم على 4 مجموعات و يصعد للدور قبل النهائي للسوبر جلوب الأول من كل مجموعة و يمثل مصر و قارة افريقيا بالبطولة النادي الأهلي.