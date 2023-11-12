الأهلي راحة أسبوعا بسبب التوقف الدولي

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفريق راحة أسبوعًا بعد انتهاء المواجهات الرسمية قبل توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب فترة الأجندة الدولية، التي يخوض خلالها المنتخب الوطني مباراتي جيبوتي وسيراليون يومي 16 و19 نوفمبر الجاري في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتعادل الأهلي اليوم مع الجونة بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد خالد بشارة بالجونة والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 13 والجونة للنقطة 9.

من جانبه استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على السفر إلى بلاده عقب خوض مباراة الجونة لقضاء إجازة سريعة مستغلا فترة الراحة السلبية بسبب التوقف الدولي.

وحصل كولر علي موافقة من لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي علي إذن بالسفر لزيارة عائلته وإنهاء بعض الأمور الخاصة هناك علي أن يعود بعدها لقيادة الفريق لخوض مباراة ميدياما الغاني يوم 25 نوفمبر الجاري في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما قرر الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الأهلي حصول اللاعبين على راحة لمده 5 أيام عقب مباراة الجونة المقرر لها الخامسة من مساء اليوم في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري.

يعود بعدها الفريق الأول بالقلعة الحمراء استعداداً لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري في دور المجموعات ببطولة إفريقيا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي يلتقي في الخامسة مساء اليوم بإستاد خالد بشارة مع الجونة في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري العام.

وسبق أن لعب الفريقان تسع عشرة مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ صعود الجونة للدوري العام موسم 2009-2010، كانت المباراة الأولى يوم 16 ديسمبر 2009 وانتهت بفوز الأهلي 1- صفر أحرزه فرانسيس دوفوركي، وآخر مباراة يوم 24 يوليو 2022 وانتهت بفوز الأهلي 2- صفر، أحرز الهدفين رامي ربيعة وعلي معلول.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في إحدى عشرة مباراة، وفاز الجونة في مباراة واحدة، وتعادل الفريقان في سبع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 29 هدفًا مقابل 11 هدفًا استقبلتها شباكه.