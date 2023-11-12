مصرع عامل دهسه أتوبيس جامعة في الدقهلية

دهس أتوبيس جامعة خاصة بمحافظة الدقهلية، عامل زراعي حال سيره بدراجة هوائية على طريق (طلخا – شربين) امام قرية ميت عنتر واصطدامه به من الخلف ووفاته متأثرا بإصابته بنزيف حاد فى المخ وبسؤال قائد الأتوبيس اعترف بارتكابه للواقعة دون قصد منه.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مامور مركز شرطة طلخا من مستشفى الطوارئ الجامعي بوصول "رضا.م.ع.ن"،55 عاما، عامل زراعي، ومقيم قرية ميت عنتر مصابا بنزيف فى المخ "إدعاء حادث طريق" وتوفى عقب وصوله.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي زيدان، رئيس المباحث، وبسؤال نجل المتوفى ،34 عاما، سباك، ومقيم بذات القرية قرر انه حال استقلال والدة دراجة وسيره بها على طريق (طلخا- شربين) امام القرية محل إقامتهما اصطدمت به من الخلف أتوبيس جامعة خاصة خالي من الطلاب قيادة "عبدالله.م.ع"،56 عاما، سائق ومقيم منطقة توريل بمدينة المنصورة مما ادى الى حدوث اصابته التي اودت بحياته ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

بسؤال قائد السيارة اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه وقدم رخصتي قيادة وتسيير ساريتين.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.