بعد أحداث غزة.. ميجان رايس"تيك توكر" تعتنق الإسلام

اعتنقت الناشطة الأمريكية "التيك توكر" ميجان رايس الإسلام، وبدأت في قراءة القرآن، والتي كانت نشرت مقطعا، أعربت فيه عن اندهاشها لقوة إيمان الفلسطينيين الذين يحمدون الله رغم فقد كل شيء، وتابعت أنها رأت الناس يقولون إن الفضل في ذلك يرجع إلى الإسلام والقرآن.

وفي بث مباشر عبر صفحتها على تطبيق "تيك توك"، شوهدت "رايس" وهي تنطق الشهادة معلنة إسلامها، وتعرب عن شعورها بالأمان وهي ترتدي الحجاب.

الأمر الذي لاقى ترحيبًا وإشادة كبيرة، واحتفل الرواد بها وهنأوها على هذه الخطوة، وفقًا لـ " The Siyasat Daily”

واشتهرت "رايس" في العالم العربي منذ بداية الحرب على قطاع غزة، بدفاعها عن الفلسطينيين الذين يواجهون الإبادة الجماعية، والسؤال عن أسباب صمودهم وإيمانهم وقوتهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وقالت رايس التي لم تكن تعتنق أي دين، في مقطع فيديو على حسابها "لقد قمت بتصوير مقطع فيديو يعبر عن إعجابي بالعقيدة الفلسطينية"، وعلق الناس: "حسنًا، نعم يا فتاة، هذا هو الإسلام"، هل قرأت القرآن؟ وأجابت رايس: "لديّ الوقت ولديّ فضول للبحث والتعلم، لقد بدأت بقراءة القرآن لأعرف سر مصدر قوة أهل غزة".

وأنشأت رايس أيضًا ناديًا لكتاب القرآن الكريم على منصة تيك توك؛ لتثقيف الجميع حول الإسلام والديانات الأخرى، وأوضحت في منشور لها على منصة "انستجرام" أن الهدف من الحملة هو مكافحة الإسلاموفوبيا والعنصرية، وفهم المعنى الكامن وراء تمسك الشعب الفلسطيني بالقرآن وتعاليمه بالقرب منهم.

وقررت رايس اعتناق الإسلام بعد أن وجدت تعاليمه متوافقة مع معتقداتها الشخصية، اكتشفت من خلال تلاوتها لآيات القرآن الكريم حرية الطلاق والزواج للمرأة دون عوائق، وأضافت أن أكثر ما أثار إعجابها أنه من حق المرء أن يرد الظلم والاعتداء الذي وقع عليه بمثل ما اعتدي عليه، ووصفت ذلك بالأمر الرائع.

وأظهرت حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ترجماتها اليومية باللغة الإنجليزية للآيات القرآنية التي كانت تقرأها.

وميجان رايس، شابة أمريكية من أصول إفريقية، كانت تنشط على منصة تيك توك وتنشر فيديوهات عن الطبخ، وعن الأكل الصحي والتسوق، ولديها حاليا نحو 685 ألف مشترك.