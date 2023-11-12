"الصحة العالمية" تدعو لوقف فوري وفعال لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات للمدنيين بغزة

الأحد 12/نوفمبر/2023 - 11:20 ص

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور "تيدروس أدهانوم جيبرييسوس" إلى وقف فوري وفعال لإطلاق النار لأغراض إنسانية وضمان وصول المساعدات بدون عوائق إلى المدنيين في غزة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إنه يتفهم مشاعر الغضب والحزن والخوف لدى سكان غزة الذين عانوا بالفعل من 16 عاما من الحصار ويواجهون الآن دمارا يلحق بأسرهم ومنازلهم ومجتمعاتهم وحياتهم.. مشيرا إلى العواقب النفسية طويلة الأمد على الناجين وأسرهم.

وقال تيدروس إن الوضع على الأرض يستحيل وصفه، حيث إن أكثر من 10،800 شخص قد قُتلوا في غزة، يمثل النساء والأطفال 70% منهم، مشيرا إلى أن طفلا يُقتل كل 10 دقائق في غزة في المتوسط.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية وثقت منذ 7 أكتوبر وقوع أكثر من 250 هجوما على الرعاية الصحية في غزة والضفة الغربية و25 هجوما على الرعاية الصحية في إسرائيل.. لافتا إلى مقتل أكثر من 100 من موظفي الأمم المتحدة في غزة.

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن نصف مستشفيات غزة وثلثي مراكز الرعاية الصحية الأولية بها خارج نطاق الخدمة، وحتى المرافق الأخرى فتعمل بما يتخطى أقصى قدراتها الاستيعابية.. مشيرا إلى أن القطاع الصحي في غزة منهار، لكنه ما زال يقدم بعض الرعاية المنقذة للحياة.

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة وصول المساعدات بدون عوائق إلى المدنيين في غزة.. داعيا إسرائيل إلى استعادة إمدادات الكهرباء والماء والوقود للقطاع.. مناشدا الجانبين الامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الدولي الإنساني، ووقف إطلاق النار لمنع وقوع مزيد من الضحايا المدنيين والدمار لمستشفيات غزة ومنشآتها الطبية.

