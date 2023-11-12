مقتل وإصابة ستة أشخاص في قصف روسي لمنطقة دونيتسك

الأحد 12/نوفمبر/2023 - 11:17 ص

أكد إيهور موروز القائم بأعمال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك، مقتل ثلاثة أشخاص في منطقة دونيتسك وإصابة ثلاثة آخرين خلال عملية للجيش الروسي بالإقليم أمس.

وقال مورز - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم /الأحد/ - " إن الجيش الروسي قتل ثلاثة من سكان منطقة دونيتسك (اثنان في توريتسك وواحد في مينكيفكا)".. مضيفا أن البيانات ليست نهائية لأنه من المستحيل حاليا تحديد العدد الدقيق للضحايا في منطقتي "ماريوبول" و"فولنوفاخا".

