الاحتلال يبعث رسائل لمستشفيات غزة بضرورة الإخلاء فورا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، وفاة مرضى بالعناية المركزة في مستشفى الشفاء بغزة، بينهم أطفال، فيما توقعت تسجيل مزيد من الوفيات، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي عن معظم المستشفيات، بالإضافة إلى القصف الإسرائيلي المتواصل على المستشفيات ومحيطها.

وقالت منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية، من خان يونس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي بعثت رسائل لمستشفيات غزة بمنطقة الشمال؛ بضرورة الإخلاء فورًا.

وكان الاحتلال الإسرائيلي أطلق عشرات القذائف قرب مستشفى الشفاء، فجر اليوم.

كما أطلقت المُسيّرات الإسرائيلية النار واستهدفت المستشفى بشكل مباشر، لإيقاع أكبر خسائر في صفوف النازحين والأطباء والمرضى، وفقد طفلان حياتهما نتيجة قلة الإمكانيات الطبية غير المتاحة داخل المستشفى وانقطاع التيار الكهربائي.