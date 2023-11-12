أسقف بني سويف يترأس القداس الإلهي بإهناسيا

ترأس الانبا غبريال أسقف بني سويف وتوابعها صلاة القداس الالهي صباح اليوم الاحد، من كنيسة السيدة العذراء مريم والانبا كاراس بعزب الصعايدة بإهناسيا و يشارك في صلوات القداس الالهي القمص بطرس جيد والقس برنابا مجدي و القس مقار منير كهنة الكنيسة.

ويصلي صلاة تدشين المعمودية بالكنيسة ويقوم برسامة شمامسة و تبث صلاة القداس الالهي علي الصحفة الرسمية لايبارشية بني سويف علي موقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك).

وجدير بالذكر أن طقس التدشين يكون مرة واحدة بحسب الطقس المسيحي فإن التدشين يتم مرة واحدة في عمر الكنيسة أو ما تحويه من أيقونات أو المعمودية، ويستخدم في تدشينها زيت الميرون وهو زيت التخصيص والتقديس مثل ما يستخدم في سر المسحة المقدسة ويذكر أن المعمودية هي أولى الأسرار السبعة في المسيحية، أو هي المدخل إلى الأسرار السبعة، وبدونها لا يتم أي سر، ولعلها من أجل هذا أخذت اسم المعمودية لأنها عماد الأسرار، والأسرار تعتمد عليها أولًا.