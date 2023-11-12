نائب: مشروع قرار القمة العربية الإسلامية وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته

أكد النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قرار القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بالرياض لدعم غزة وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته بوقف إطلاق النار ووقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني.

وأوضح منصور، في تصريحات صحفية له، أن تبني مشروع قرار القمة العربية الإسلامية موقف مصر خير دليل على الدور المصري الثابت والراسخ والمحوري لحل القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع القائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة الضغط على المجتمع الدولي لوقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل ومحاكمة الكيان الصهيوني أمام المحكمة الدولية بانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار النائب محمود منصور، إلى أن اللقاءات الجانبية التي عقدها الرئيس السيسي مع عدد من رؤساء الدول على هامش القمة العربية الإسلامية تأكيد على أنه يحمل على عاتقه هموم الأمة العربية ويضع القضية الفلسطينية أولوية ضمن أجندة السياسة الخارجية للدولة المصرية من خلال تبني رؤية حل عادل وشامل بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وذلك للحفاظ على أرواح الأبرياء علاوة على تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بقرار القمة العربية الإسلامية برفض التهجير القسري أو تسمية الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بأنها دفاع عن النفس، بالإضافة إلى مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.