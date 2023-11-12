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الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

منشآت الرعاية الأساسية بالدقهلية تستقبل 800 ألف مواطن خلال شهر

الدكتور شريف مكين
الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
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أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن المنشآت الصحية التابعة لإدارة الرعاية الأساسية استقبلت٨٠٠ ألف مواطن خلال اكتوبر  في وحدات ومراكز طب الأسرة بنطاق المحافظة .

وأضاف الدكتور تامر الطنبولي مدير إدارة الرعاية الأساسية أن الخدمات  تضمنت  الكشف الطبي لحالات الاستقبال والتحاليل بالمعمل إلى جانب خدمات التطعيمات وتنظيم الاسرة وصرف الألبان وتوفير مستلزمات مكافحة العدوي والتشغيل.مع تكثيف المرور الداعم علي كافة المنشات الصحية لمساعدة الفريق الصحي وتدريبه علي راس العمل.

وأشار الطنبولي إلى أنه تم رفع عدد عيادات لمنظومة العيادات المسائية وإلى 27 منشآة ستكون مؤهلة للعمل على مدار 24 ساعة في تخصصات الباطنة والأطفال والنساء والجلدية.وميكنة صرف الالبان في عدد ١٨ منشاة صحية وذلك ضمن الخدمات المقدمة بوحدات الرعاية الأساسية.

كما أوضح أنه تم استلام وفرش وتجهيز طبي وغير طبي لوحدة طب الاسرة بقرية ناصر ادارة دكرنس واستلام مركز طب الاسرة بميت فارس بني عبيد واستلام الفرش الطبي لها  وتم التاكيد علي حسن مقابلة المواطنين وتقديم الخدمة الصحية بإبتسامة مع  استمرار أعمال مبادرات الصحة العامة و 100 يوم صحة “ الأمراض المزمنة و الإعتلال الكلوي والسمعيات و كبار السن و الغدة الدرقية و قلبك أمانة وحقك تنظمي والمقبلين على الزواج و فحص الأم والجنين وصحة المرأة و الأمراض الوراثية”.

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100 يوم صحة إدارة الرعاية الأساسية الدقهلية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية مبادرات الصحة العامة