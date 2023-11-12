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الأحد 12 نوفمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

قافلة "المتحدة" تتجه لمعبر رفح تمهيدا لإرسالها إلى قطاع غزة

معبر رفح
معبر رفح
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أفادت فضائية "إكسترا نيوز" الإخبارية باتجاه قافلة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلى معبر رفح تمهيدًا لإرسالها لقطاع غزة.

وفي سياق متصل، واصل الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إدخال شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، حيث أدخل الهلال الأحمر دفعة جديدة من المساعدات عبر بوابة معبر رفح البري بلغت 53 شاحنة، محملة بكميات من الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية ومياه الشرب.

وقال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إنه يجري التجهيز لإدخال دفعة جديدة من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، حيث سيتم تسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني في معبر رفح.

وأضاف «زايد»، أنه خلال الساعات الماضية تم دخول 53 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البرى، وفي يوم الجمعة تم إدخال 30 شاحنة مساعدات لغزة، بينما في يوم الخميس تم إدخال 30 شاحنة مساعدات إلى القطاع.

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