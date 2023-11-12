المشدد 3 سنوات لعاطل لاتهامه بالشروع في سرقة تروسيكل ببنها

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لعاطل، لاتهامه وآخر "توفى"، بالشروع في سرقة مركبة تروسيكل من عامل تحت تهديد السلاح بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وأحمد محمد السعيد غنيمى، وأمانة سر محمد الخضري، ولطيف عبد الجواد.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5503 لسنة 2023 جنح، والمقيدة برقم 1467 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "مختار س ع"، 34 سنة، عاطل، هو وآخر توفى خلال الواقعة، شرعا في سرقة مركبة توك توك من عامل، بأحد الطرق العامة بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، وذلك تحت تهديد السلاح "فرد خرطوش"، حيث أنهما بثا الرعب فى نفس المجني عليه بالسلاح سابق الذكر، وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على مركبة التروسيكل الخاصة بالمجنى عليه وفرا هاربين.



وتابع أمر الإحالة، أنه حال هروب المتهمين بمركبة التروسيكل اصطدمت بشجرة على الطريق، وسقطت المركبة بهم بأحد المصارف الكائية بدائرة المركز، وتوفى المتهم الآخر، وحاز المتهم والآخر سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش"، كما حازا وأحرزا ذخائر تستعمل على نفس السلاح "طلقة واحدة".